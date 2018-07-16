В ближайшее время в Баку будут запущены новые автобусные маршруты 7A (будет курсировать от Бакинского международного автовокзального комплекса до станции метро «Ахмедлы») и 7B (от Ени Ясамал, ул. Мухаммеда Хиябани до станции метро «Ахмедлы»).

Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в понедельник.

По обоим маршрутам созданы 15 остановок, на восьми из которых установлены платежные терминалы. По указанным маршрутам будут курсировать современные и комфортные автобусы.

Напомним, что ранее были объединены регулярные маршрутные линии №№ 20 и 94, а организация работы по пассажироперевозкам поручена ООО «BakuBus».

Minval.az