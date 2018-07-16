Главной целью отряда, побывавшего на учениях в Сирии, было создание вооруженного конфликта в Азербайджане

Установлено, что проживающий в Иране некий Тохид Ибрагимбейли уделял особое внимание студентам из Азербайджана, получающим религиозное образование в исламской республике. Как сообщалось ранее, именно Т.Ибрагимбейли организовал отправку в Сирию для военной подготовки и участия в боях Юниса Сафарова, совершившего покушение на главу ИВ Гянджи Эльмара Велиева.

Как удалось выяснить агентству АПА, Т.Ибрагимбейли в конце 2015-начале 2016 гг. выразил намерение сформировать из числа обучающихся в Гуме и Мешхеде 14 азербайджанских студентов вооруженный отряд «Хусейниййун» («Хуссейнисты») для борьбы с ИГ на территории Сирии.

Т.Ибрагимбейли сначала собрал 14 студентов в принадлежащий некоему Искандеру Гусейнову переводческий центр «Нур» в городе Гум. Проинструктировав студентов, Т.Ибрагимбейли на следующий день отвез их в расположение воинской части, дислоцированной недалеко от сирийской столицы Дамаск. Уже будучи в Дамаске, Т.Ибрагимбейли объявил, что азербайджанских студентов будут готовить не только для борьбы с ИГ, но и для вооруженного конфликта в Азербайджане. После 25 дней военной подготовки, отряд был поделен на группы из 4-5 человек, сам Т.Ибрагимбейли в составе одной из групп отправился в сирийский населенный пункт Тедемор. Через 20 дней группа Т.Ибрагимбейли возвратилась в иранский Мешхед. Спустя некоторое время по предложению Т.Ибрагимбейли, группа вновь отправилась в Сирию. Один из членов группы студент Эльмир Захидов, отказавшись от военных учений, через 10 дней возвратился в Мешхед. За отказ от учений он столкнулся с давлением со стороны руководства Хойского медресе, где он обучался, также подвергся оскорблениям со стороны Т.Ибрагимбейли. В итоге, Э.Захидов, прервав обучение, в июне 2018 года вернулся в Азербайджан. Остальные студенты продолжили военную тренировку в Сирии.

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