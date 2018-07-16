Последнюю неделю эскалация на передовой относительно спала, заявил в беседе с Арменпресс советник лидера карабахских сепаратистов по вопросам безопасности Тигран Абрамян. Однако, по его словам, все может очень быстро измениться.

По словам Абрамяна, судя по шагам Азербайджана, они готовятся к военным действиям.

«Ситуация, которая происходит в глобальной политической плоскости, военной, пропагандистской, экономической, указывает на милитаристские намерения Азербайджана. Будут ли эти действия предприняты через 10 дней, через месяц или год, не известно, но очевидно, что Азербайджан готовится к военным действиям», — сказал Абрамян.

По его словам, были версии, что Азербайджан дожидается завершения чемпионата мира по футболу, но таких версий масса.

«Есть люди, которые считают, что Азербайджан сдерживал чемпионат мира, потому что он проводится в России, а влияние России Азербайджан не может не брать на учет. Вероятность возобновления войны продолжает оставаться высокой, особенно, при отсутствии переговорного процесса, что повышает вероятность военных действий», — отметил он.

Minval.az