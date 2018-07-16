Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-июне 2018 года составили 25 млрд 705,2 млн манатов, что на 9,3% превышает показатель аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам января-июня 2018 года составила 3%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в I-ом полугодии увеличились на 8,3% — до 2 тыс. 623,8 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 23 млрд 687,3 млн манатов, что на 9,8% выше показателя января-июня 2017 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2017 году увеличились на 8,3%.

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