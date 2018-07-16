Винный дом Азербайджана в Шанхае (Китай) откроется до конца 2018 года, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

Ш.Мустафаев на встрече с послом КНР в Азербайджане Вей Чинхуа сообщил, что взаимный товарооборот в 2017 году вырос на 20% — до $1,3 млрд, отмечается в сообщении Минэкономики.

Министр подчеркнул, что в настоящее время в Азербайджане действуют свыше 110 компаний с китайским капиталом. В целом, до сих пор китайские компании инвестировали в экономику Азербайджана около $800 млн.

Ш.Мустафаев добавил, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Китаем в сфере транзитных перевозок, торговли, инвестиций, туризма и др. направлениях. «По его словам, до конца 2018 года в Шанхае откроется Винный дом Азербайджана. Кроме этого, в Пекине и других крупных городах Китая также планируется открытие Торговых и Винных домов Азербайджана. В августе 2018 года Азербайджан планирует отправить делегацию для участия на выставке в Урумчи, в ноябре – на выставке в Шанхае», — подчеркивается в сообщении.

«Собеседники на встрече также обсудили вопросы расширения торгово-инвестиционных связей, в сферах финансов, туризма, высоких технологий, деятельности китайских компаний в свободной торговой зоне в поселке Алят», — отмечается в пресс-релизе.

Minval.az