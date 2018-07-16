В Гейчае произошел сильный пожар.

Как сообщает АПА, пожар возник на территории между селами Быгыр и Гарамерьем, на посевных угодьях, принадлежащих местным жителям.

Для тушения пожара на место происшествия привлечены пожарные бригады Служб пожарной охраны Гейчайского, Исмаиллинского и Уджарского подразделений МЧС, а также живая сила. Ветреная погода препятствовала локализации огня, он быстро распространился в течение короткого времени. Рельеф горного участка также ограничивает доступ пожарных расчетов.

В настоящее время пожар продолжается. Выгорело 60 гектаров зерновых. Пожарным удалось защитить от огня опоры «Азерэнержи» с высоковольтными линиями электропередач.

Стало известно, что огонь был разожжен гражданами. По факту ведется расследование.

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