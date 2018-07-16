Земляные работы на месте обрушения проезжей части улицы Джалила Мамедкулизаде в Насиминском районе Баку позволили выявить шокирующую причину обвала дороги.

Как сообщил руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли в своем Facebook, в ходе земляных работ установлено, что на глубине 5-6 метров под рухнувшим участком дороги есть пустота в виде туннеля.

«По предварительным данным, ранее на этом месте был дом. При его сносе работы были проведены не полностью, и часть стен не разрушили. Причина обрушения дороги в том, что земля обвалилась в эту полость между стенами», — подчеркнул А.Наджафли.

Minval.az