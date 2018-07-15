Допрос полицейскими участников панк-группы Pussy Riot попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Лентач».

На видео активистов спрашивают, откуда те взяли полицейскую форму, а также понимают ли, что за их выходку на Россию будут наложены штрафные санкции со стороны ФИФА. Также сотрудник полиции жалуется, что сейчас «не 37-й год», на что задержанный разводит руками.

Pussy Riot устроили акцию «Милиционер вступает в игру» во время финала чемпионата мира по футболу. Несколько человек в форме сотрудников полиции выбежали на поле и стали убегать от стюардов. Матч пришлось прервать. По утверждению активистов, они таким образом протестовали против незаконных арестов на митингах и в поддержку политических заключенных.

Minval.az