Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 16 июля.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 24-27, днем 28-33 градуса тепла.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды составит 25-26 градусов.

На южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды составит 26-27 градусов.

В связи с временами усиливающимся северо-западным ветром рекомендуется быть осторожными на пляжах.

В Нахчыванской Автономной Республике осадков не ожидается. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер, ожидается гроза.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем 33-38 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кяльбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в основном без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых местах пройдут грозы, возможны дожди. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19, днем 23-28 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в основном без осадков. Однако вечером в некоторых местах пройдут грозы, возможны дожди. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 31-36 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в основном без осадков. Однако вечером в некоторых местах пройдут грозы, возможны дожди. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 29-34 градуса тепла, в горах ночью 12-17, днем 22-27 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах осадков не ожидается. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем 34-39 градусов тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах преимущественно без осадков, но вечером в некоторых местах ожидаются грозы, возможны осадки. Прогнозируется временами усиливающийся северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 24-27, днем 33-37 градусов тепла, в горах ночью 16-21, днем 27-32 градуса тепла.

Minval.az