Два большегруза с пальмами, розами и другими декоративными растениями, следовавшие из Азербайджана в Россию через дагестанский участок государственной границы, не были допущены к въезду на территорию страны.

Как передает АПА, предприниматели из Азербайджана пытались ввезти в Россию две товарные партии декоративных растений с предприятия, предварительно не подтвердившего свой фитосанитарный статус, поясняет пресс-служба дагестанского Управления Россельхознадзора.

По этой причине на российский рынок не смогли попасть 150 пальм, 100 роз и 389 других декоративных растений.

«За нарушение ФЗ №206 «О карантине растений» владельцы грузов привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ («Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции»)», – информирует ведомство.

Minval.az