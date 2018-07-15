Утром 15 июля разведывательно-диверсионная группа противника попыталась перейти линию соприкосновения войск на азербайджано-армянской государственной границе в Газахском районе., сообщили АПА в Министерстве обороны.

В результате бдительности азербайджанский военнослужащих попытка диверсионного проникновения была пресечена, противник понес потери и был вынужден отступить. Один из членов разведывательно-диверсионной группы был взят в плен.

Взятый в плен армянский разведчик назвался Кареном Казаряном 1984 года рождения.

Подразделения азербайджанской армии не понесли потерь в ходе этого боестолкновения.

Minval.az