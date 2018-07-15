«В настоящее время в Гяндже функционируют 6 мечетей и 1 святилище. В эти места поклонения назначены религиозные деятели со стороны Управления мусульман Кавказа, им оказывается материальная помощь посредством Фонда агитации нравственных ценностей при Госкомитете по работе с религиозными структурами. Эти меры государства высоко оцениваются верующими, поддерживающими политику толерантности и мультикультурализма».

Как сообщает АПА, об этом заведующий отделом межнациональных отношений, мультикультурализма и вопросов религии Администрации Президента Азербайджана Этибар Наджафов отметил в статье «Политика мультикультурализма в Азербайджане ввляется гарантом внутренней стабильности», опубликованной в газете «Xalq» .

Э.Наджафов с сожалением отмечает, что в Гяндже есть управляемая из-за рубежа небольшая группа радикально настроенных верующих, которая злоупотребляет существующей свободой вероисповедания, не воспринимает некоторых религиозных деятелей, не посещает мечети, не желает молиться вместе с умеренными верующими: «Представители этой группы совершая различные провокации, стараются поколебать общественно-политическую стабильность в стране. Расследование показывает, что зарубежные силы и здешние приспешники стремятся изменить светскую систему и создать государство, управляемое шариатскими принципами. Их главные методы борьбы — учинение беспорядков, создание хаоса и анархии в обществе, применение насилия в отношении к представителям госорганов.

Примеры тому – нарушение общественного порядка указанными лицами в 2011-2012 гг. в Гяндже путем организации уличных шествий, нападение на правоохранительные органы в день Ашуры в 2015 году и повторение этого случая в прошлом году в комплексе Имамзаде.

В действительности, деятельность указанной радикальной группы следует рассматривать на фоне незаконного движения «Мусульманский союз», осуществившего теракт в Нардаране в ноябре 2015 года. По информации, в связи с указанным терактом против 11 лиц в Гяндже были возбуждены уголовные дела, пятеро арестованы.

Преданность членов гянджинской экстремистской группировки радикальным идеям и главарям «Мусульманского союза» проявилась также 3 июля 2018 года, когда гражданин РФ Юнис Сафаров совершил покушение на главу ИВ города Эльмара Велиева. Как было указано в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и СГБ, главная цель Сафарова в совершении теракта – сформирование исламского государства, управляемого шариатскими законами, создание ажиотажа в обществе путем убийства нескольких известных чиновников насильственный и последующий насильственный захват власти. Для осуществления своих целей он составил видеообращение к гражданам Азербайджана от имени движения «Мусульманский союз», которое отправил единомышленникам в одну из зарубежных стран».

Завотделом администрации президента отмечает, что террор – это акт насилия, направленный на создание страха с целью выполнения своих требований: «Однако, внешние и внутренние силы, заинтересованные в создании хаоса и суматохи в Азербайджане, для осуществления провокационного плана они начали героизировать деяние Юниса Сафарова. Эти силы, стремясь поднять народ против властей, присвоили преступлению в соцсетях название «Движение Юниса», «Сопротивление Юниса».

Примечательно, что получившие политическое убежище за рубежом некоторые «защитники западных ценностей» и представители т.н. «либерального лагеря», а также сепаратистские круги, сотрудничающие с армянскими и другими спецслужбами, пытались использовать события в Гяндже в своих целях. Организовав кампанию защиты прав Ю.Сафарова, совершившего преступление из-за радикально-религиозных взглядов, они пытались поднять народ против властей. Подтверждением тому являются создание небезысвестным сепаратистом Алиакрамом Гумбатовым Комитета защиты прав Ю.Сафарова в Голландии и провокационные видеоообращения сепаратиста Забиля Магеррамова и Сахиба Теймурова, называющего себя лидером Канадского радикального движения.

Перечисленные факты еще раз раскрыли истинное лицо так называемых «политических мигрантов» на Западе, придерживающихся принципа «для достижения цели хороши все средства», готовых даже на сделку с террористами для свершения власти в Азербайджане.

Однако, граждане, осмыслив главную сущность всех этих попыток, нацеленных на расшатывание устоев государства, не поддались на провокационные призывы. Гянджинцы, продемонстрировав гражданскую позицию, оказали активное содействие в задержании и передаче следствию Фарруха Хагани оглу Гасымова, подозреваемого у убийстве одного из офицеров полиции. Второй убийца был ликвидирован сотрудникми правоохранительных органов».

Minval.az