В Министерстве внутренних дел состоялось вручение наград, которых были удостоены группа сотрудников полиции по случаю 100-летнего юбилея азербайджанской полиции и двое офицеров полиции (посмертно), геройски погибших при пресечении попытки грубого нарушения общественного порядка 10 июля в городе Гянджа.

Как сообщает АПА, сначала министр Рамиль Усубов по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева вручил ордена «Азербайджанское знамя», которыми были награждены ставшие шехидами при выполнении служебных обязанностей два офицера – Ильгар Балакишиев и Самед Аббасов, их детям, пожелал им продолжить в будущем героический путь своих отцов, стать достойными сыновьями Отчизны.

Затем высокие награды были вручены группе офицеров, награжденных главой государства накануне 100-летнего юбилея азербайджанской полиции.

Министр выразил глубокую признательность главе государства за постоянную высокую оценку напряженного и самоотверженного труда личного состава, в частности, за награждение двух сотрудников, геройски погибших 10 июля в городе Гянджа, отметил, что это высокое внимание и забота вызвали у всех сотрудников органов внутренних дел воодушевление, возложили на них дополнительную ответственность. Он выразил уверенность в том, что азербайджанская полиция и дальше будет достойно выполнять все поставленные перед ней задачи, преданно служить Родине, народу и президенту.

Minval.az