Государственная служба фитосанитарного контроля при министерстве сельского хозяйства предотвратила массовую миграцию итальянской саранчи из Грузии в Азербайджан.

Как передает Тренд, об этом говорится в сообщении Службы, распространенном в субботу.

В селах Шекинского района был проведен фитосанитарный мониторинг по выявлению итальянской саранчи (Calliptamus italicus) и на посевной площади в 417 гектаров, где было выявлено массовое распространение этой особи, были проведены меры по химической борьбе.

В качестве меры противодействия были использованы инсектициды Artst (0,3 литра на гектар) и Asetisuper (0,2 килограмма на гектар), что обеспечило достижение высокой биологической эффективности.

Благодаря своевременно начатым методам борьбы был предотвращен ущерб, нанесенный фруктовым садам, кукурузе, табаку и огородно-бахчевым участкам, и предотвращена стадия откладывания яиц итальянской саранчи.

Шекинским центром охраны растений было установлено, что саранча мигрировала с пастбищ реки Иори (Грузия) через реки Ганых и Алазань между Гахским и Загатальским районами.

В последний раз миграция итальянской саранчи происходила в 2012-2014 годах.

В годы массового размножения саранчи она наносит большой вред сельскохозяйственным растениям. Местами проживания этих вредителей являются поля, где растет полынь, дикорастущие зерновые растения, полупустынные территории и заброшенные участки. Саранча откладывают яйца в степях, в хорошо прогреваемой солнцем песчаной и глинистой почве.

Minval.az