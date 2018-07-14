«В результате расследования выявлены факты серьезных нарушений закона в сфере назначения пенсий путем составления подложных документов. Информация об этих фактах передана в правоохранительные органы».

Как сообщает АПА, об этом на проведенном совещании заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр подчеркнул важность электронизации системы назначения пенсий в целом и обеспечения полной прозрачности этой сферы.

С.Бабаев также отметил наличие серьезных недочетов в организации работы социальных служб, как в стационарной, так и в передвижной форме. Он поручил положить конец формальному подходу в работе социальных служб.

Министр заявил о том, что в сфере определения пенсий были выявлены ошибки при назначении инвалидности в первом квартале текущего года. Выдача пенсий, пособий этим людям приостановлена. Приняты неотложные меры для возвращения в госбюджет этих выплат. Уже ведутся работы по определению выплат в связи с инвалидностью во втором квартале текущего года. Будет проанализирован также процесс назначения инвалидности по 2-ой и 3-ей группам.

С.Бабаев отметил, что недочеты были допущены на реабилитационных предприятиях, во многих случаях был нарушен график дежурства, в связи с чем были приняты серьезные меры. Министр обратил внимание на необходимость повышения уровня знаний и профессионализма работников этих предприятий.

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