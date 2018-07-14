Государственный департамент США «решительно поддерживает» проект «Южный газовый коридор», который сможет составить серьезную конкуренцию российскому газу в части поставок в Европу, заявил РИА Новости представитель бюро по энергетике госдепартамента США Винсент Кампос.

«Соединенные Штаты выступают против предполагаемого проекта «Северный поток-2», — сказал Капмос. По его словам, этот проект «подорвет общую энергетическую безопасность и стабильность в Европе» и особенно это затронет Украину.

«Что касается альтернативных источников энергии, мы тесно сотрудничаем с нашими европейскими партнерами в целях повышения энергетической безопасности путем содействия в диверсификации поставок топлива по его видам, маршрутам и странам поставщикам. Например, Соединенные Штаты решительно поддерживают проект «Южный газовый коридор» (туда входят газопроводы TAP и TANAP – ред.), который будет диверсифицировать импорт газа в Европе через крупные поставки газа в регион через Каспий уже в 2019-2020 годах», — сказал он.

«Южный газовый коридор» (ЮГК) протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз» через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году — и в страны Южной Европы.

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