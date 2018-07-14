В воскресенье, 14 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 25-27, днем 32-36 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 25-27, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 750 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана завтра пройдет без осадков. Однако вечером и ночью в некоторых северных и западных районах возможны грозы, временами дожди. Будет преобладать западный ветер, который местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 22-27, днем 36-41, в горах ночью ожидается 14-19, днем 25-30 градусов тепла.

Minval.az