Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отметил важность усиления охраны в воинских частях с учетом провокации, осуществленной в городе Гянджа. Об этом он заявил в ходе служебного совещания в субботу, 14 июля.

«Генерал-полковник З.Гасанов, отметив, что вопросы обеспечения стабильности внутри страны, социально-экономического развития и армейского строительства находятся под пристальным вниманием главы государства, отметил важность усиления охраны в воинских частях с учетом провокации, осуществленной в городе Гянджа, организации повседневной служебной деятельности на высоком уровне, в особенности повышения бдительности личного состава в передовых подразделениях.

Проанализировав текущую ситуацию на фронте, Министр обороны дал конкретные указания ответственным лицам в связи с повышением боевой и морально-психологической подготовки, дисциплины военнослужащих, усилением охраны военных объектов, проявлением заботы и уделением особого внимания состоянию здоровья личного состава, а также немедленным пресечением всевозможных провокаций со стороны противника», — говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

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