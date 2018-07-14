Арестованы еще трое обвиняемых в теракте в Гяндже.

Как сообщили Minval.az, в правоохранительных органах Азербайджана, в результате проведенных оперативно-следственных мер арестован гражданин Азербайджана Алиев Акиф Исмаил оглу (1966 года), обвиняемый в участии в террористическом акте, совершенном в Гяндже 3 июля 2018 года.

Кроме того, арестованы активные участники преступного деяния, произошедшего в Гяндже 10 июля – Алиев Сеймур Джейхун оглу и Рустамов Эльман Ильхам оглу.

Также сообщается, что возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц интернет-сайтов gununsesi.info и teref.info за распространение заведомо ложной информации.

Кроме того, сообщается о задержании 4 подозреваемых в участии в событиях в Гяндже, которые пытались пересечь азербайджано-российскую границу через территорию Гусарского района. Еще один человек был задержан при попытке пересечь азербайджано-грузинскую границу в Газахе.

Minval.az