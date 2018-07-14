Доходы населения в Азербайджане в январе-июне 2018 года выросли по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период на 7,3% и составили 23526,7 млн. манатов.

Как сообщили АПА в Госкомитете статистики, объем дохода на душу населения составил 2422,9 манатов.

В отчетном периоде 86,3% доходов населения были направлены на потребительские нужды, 8,5% — на выплату налогов и взносов за социальное страхование, 1,9% — на погашение процентов по кредитам, 3,3% — на пополнение вкладов и капитала.

После выплаты налогов и взносов на социальное и другие виды страхования в распоряжении населения осталось 21526,8 млн. манатов.

Minval.az