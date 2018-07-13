Все участники кровавого преступления 10 июля в Гяндже выявлены, арестованы 11 человек, Рашад Беюккишиев же ликвидирован.

В ходе следственно-розыскного мероприятия было установлено, что за день до событий Рашад Беюккишиев отправил всех членов семьи и близких в Грузию. Кроме того, подозреваемый в совершении преступления Бакрам Алиев 9 июля приехал из России в Гянджу. Эти факты подтверждают, что преступление было заранее спланированной акцией, которая непосредственно управлялась из-за рубежа.

Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и СГБ Азербайджана, сообщает Minval.az.

Согласно сообщению, «имеющиеся на руках факты дают основание говорить, что некоторые участники преступления были тесно связаны с религиозно-экстремистской организацией, сотрудничающей со спецорганами Армении».

Minval.az