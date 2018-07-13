Главное управление общественной безопасности МВД Азербайджана совместно с министерством экологии и природных ресурсов осуществляют регулярные меры по пресечению случаев загрязнения территории в городах и районах республики, лесов, парков, лечебно-оздоровительных, туристических зон, в зонах санитарной охраны источников воды и минеральных источников, прибрежной зоне Каспия и на пляжах.

Как передает Тренд, об этом говорится в сообщении МВД, распространенном в пятницу.

В результате проведенных мер в отношении арендаторов центров отдыха «Əlincə» В. Гейдарова и «Sanset» Р. Гусейнова были составлены протоколы согласно статье 271 Кодекса об административных правонарушениях за несоблюдение требований по охране окружающей среды при поджоге мусора и невывоз накопившегося мусора и согласно статье 264 этого кодекса в отношении заведующего центром отдыха «Bulaq» М. Мамедова за загрязнение источников воды.

Меры были осуществлены на территории села Шимали Хачмазского района.

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