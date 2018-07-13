На автобусах маршрута № 199 с завтрашнего дня будет применяться система безналичной оплаты, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в пятницу.

Оплата за проезд будет осуществляться посредством «BakıKart».

Для обеспечения проезда посредством этих карт компания «Xaliq Faiqoğlu» выпустит на линию технически исправные и оснащенные валидаторами транспортные средства.

На остановках по маршруту движения автобусов принимаются необходимые меры по установке платежных терминалов.

Таким образом, уже 23 автобусных маршрута в Баку работают по системе безналичной оплаты.

Minval.az