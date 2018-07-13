«События в Гяндже являются терактами, направленными против государственности Азербайджана. Их цель – создать напряженность в обществе и посеять страх. Все лица, причастные к этим терактам, будут привлечены к ответственности. Именно такая задача стоит перед правоохранительными органами».

Об этом, как сообщает Minval.az, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу, 13 июля, на совещании с руководством силового блока.

Напомнив, что в результате совершенных в Гяндже терактов были убиты двое высокопоставленных офицеров полиции, ранен глава Исполнительной власти города, глава государства отметил: «Цель этих преступлений – нарушить стабильность в Азербайджане. Эти теракты – самое большое преступление. Эти теракты были совершены под прикрытием религиозных лозунгов, что само по себе является самым большим преступлением против Ислама. Ислам – религия мира и милосердия».

Ильхам Алиев подчеркнул, что данные преступления не останутся без ответа. «Все преступники ответят перед судом, народом, обществом. У нас есть для этого все средства и силы. Некоторые из лиц, совершивших эти преступления, уже задержаны. Никто не избежит ответственности», — добавил президент.

Он подчеркнул, что преступная группировка, совершившая эти теракты, обезвреживается.

«Попытки переворотов неоднократно проводились в Азербайджане. Но ни одна сила не сможет расшатать единство между народом и правительством. Безопасность в Азербайджане обеспечена на самом высоком уровне», — сказал глава государства.

По словам главы государства, все кампании против Азербайджана завершатся провалом.

«Азербайджанский народ верит своему руководству. Нас пытались очернить и оказать давление посредством иностранных СМИ. Но все эти попытки оказались тщетными, они не смогут повлиять на нашу политику», — подчеркнул он.

Minval.az