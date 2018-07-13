В отношении 21 лица, открыто призывающих к террору после покушения на главу Исполнительной власти города Гянджи Эльмара Велиева, возбуждено уголовное дело, трое арестованы.
Об этом в пятницу сообщили Trend в правоохранительных органах страны.
В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению остальных лиц.
«Лица, открыто призывающие к террору, и проживающие за пределами Азербайджана, объявлены в международный розыск», — сказали в правоохранительных органах.
В отношении 25 лиц, призывающих к незаконным действиям, избрана мера пресечения в виде административного ареста.