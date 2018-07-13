14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, подует временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 24-26°, днем 30-35°, в Баку ночью 24-26°, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем – 35-45%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 14 июля температура воды в море составит 26-27°.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Ших). Температура воды в море составит 27-28°.

В связи с усилением северо-западного ветра, погодные условия на пляжах будут неблагоприятными, призываем быть осторожными.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Однако в некоторых северных и западных районах будут грозы, временами – дожди. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-40°, в горах ночью 14-19°, днем 25-30° тепла.

Minval.az