«Популистский премьер-министр Армении вместо уважительного отношения к резолюции, принятой на уровне глав государств и правительств стран-членов НАТО, пытается делать необоснованные утверждения».

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на собрании НАТО по Афганистану.

«В Брюсселе в заключительной резолюции, принятой на уровне глав государств и правительств стран-членов НАТО, в очередной раз была поддержана территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, выражена необходимость решения конфликта на основе этих принципов. В парафированном между Евросоюзом и Азербайджаном документе о приоритетах партнерства выражается поддержка и уважение территориальной целостности, суверенитету и неприкасаемости границ Азербайджана.

Взаимное уважение к территориальной целостности, суверенитету и неприкасаемости границ государств является основополагающим принципом межгосударственных отношений, политическим и международным правовым обязательством и цивилизованным поведением.

Игнорирование армянской стороной решений и резолюций Совбеза ООН, Движения неприсоединения, ОИК, ОБСЕ, НАТО, Совета Европы и других международных институтов говорит о наличии серьезной пропасти между Арменией и международной общественностью.

Вместо принятия конструктивных шагов по урегулированию конфликта, руководство Армении различными придирками к переговорам, незаконными визитами на оккупированные территории Азербайджана, размещением дополнительной живой силы и принятием других военных шагов авантюрного характера служит усугублению ситуации. Его риторика, нацеленная на еще большее усугубление ситуации, противоречит призывам сопредседателей Минской группы ОБСЕ и министра иностранных дел Армении об отказе от подобного рода риторики.

Премьер-министр Армении, говоря о демократии, преследует целью легитимировать свой приход к власти путем госпереворота. Если премьер-министр Армении хочет доказать верность демократии и правам человека, Армения должна выполнить международные обязательства, вывести свой войска с оккупированных территорий Азербайджана, а подвергнувшимся этнической чистке азербайджанским вынужденным переселенцам не препятствовать в праве на возвращение в родные дома.

Азербайджан вместе с международной общественностью продолжит усилия, направленные на то, чтобы положить конец захвату и военной агрессии Армении, справедливо решить конфликт на основе норм и принципов международного права и установить в регионе устойчивый мир», — подчеркнул представитель МИД.

Minval.az