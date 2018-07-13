Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер появился на саммите НАТО совершенно пьяным.

В сети распространились видеокадры, на которых состояние люксембургского политика не вызывает сомнений. Жан-Клод Юнкер не смог самостоятельно преодолеть несколько ступеней, чтобы подняться на подиум для совместного фото участников саммита, но с энтузиазмом приветствовал своих коллег поцелуями в щеки. Президент Франции Эммануэль Макрон вовремя заметил состояние Юнкера и, подав знаки, организовал в прямом смысле слова поддержку для главы Еврокомиссии, в числе которой был президент Украины Петр Порошенко. Сойти с подиума Юнкер смог только при помощи нескольких человек.

Minval.az