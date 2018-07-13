В пятницу утром в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых правоохранительными органами Азербайджана, обезврежен Рашад Боюккишиев, обвиняемый в убийстве в Гяндже офицера полиции.

Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, а также Службы государственной безопасности.

«В ходе оперативно- розыскных мероприятий, продолжающихся в интенсивном порядке под личным контролем главы государства, с целью поимки участников этого преступления было установлено, что обвиняемый в убийстве офицеров полиции Рашад Боюккишиев скрывался в селе Моранлы Шамкирского района. В ходе операции, проводимой сегодня утром для его ареста, Боюккишиев оказал вооруженное сопротивление, в результате чего был уничтожен на месте», — отмечено в сообщении.

В ходе акции протеста в Гяндже 10 июля погибли два офицера полиции.

Во время пресечения акции погибли двое офицеров полиции — замначальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальника Управления полиции Низаминского района Гянджи полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Minval.az