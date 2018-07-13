Завтра в большинстве частей Насиминского и Бинагадинского районов столицы не будет газа.

Как говорится в сообщении ПО «Азеригаз», в связи с работами на газовой магистральной трубопроводной линии, завтра с 10:00 на территории Насиминского района: на проспекте Тбилиси и 20 января, улицах А.Магеррамова, А. Гурбанова, Бакиханова, Дж. Мамедкулизаде, Г. Алиева, а так же в Бинагадинском районе: 6,7,8 и 9 микрорайонах, поселках Расулзаде, Хутор, Сулутепе, Ходжахесен будет ограничена подача природного газа.

Возможно, ремонтные работы повлияют на газоснабжение жилых районов Нового Ясамала, улицы Шарифзаде, Васифа Алиева и Хыдыра Мустафаева.

Ремонтные работы будут завершены в течении дня, а подача природного газа будет восстановлена к вечеру.

Производственное объединение «Азеригаз» просит всех потребителей быть особо осторожными во время использования природного газа и соблюдать правила техники безопасности.

Minval.az