В Азербайджане на 100 процентов восстановлено энергоснабжение.

Ограничение во время аварии в системе было снято, а с 20:20 для всех потребителей электроснабжение по всей стране восстановлено до 100%.

Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Азеришыг».

Minval.az