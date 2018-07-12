В Азербайджане на 100 процентов восстановлено энергоснабжение.
Ограничение во время аварии в системе было снято, а с 20:20 для всех потребителей электроснабжение по всей стране восстановлено до 100%.
Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Азеришыг».
В Азербайджане на 100 процентов восстановлено энергоснабжение.
Ограничение во время аварии в системе было снято, а с 20:20 для всех потребителей электроснабжение по всей стране восстановлено до 100%.
Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Азеришыг».
Дата: 2018/07/12 23:59
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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