С целью обеспечения удобного движения транспортных средств из путепровода на пересечении проспекта З.Буньядова с улицами Асифа Магеррамова и Джейхуна Салимова, на участке в направлении круга 20 Января 13 и 14 июля будут проводиться ремонтные работы.

Как сообщили в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана, в связи с этим с утра 13 июля движение транспорта на указанном участке будет ограничено.

«Водителям рекомендуется использовать альтернативные дороги. Государственное Агентство автомобильных дорог Азербайджана приносит гражданам извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.

Minval.az