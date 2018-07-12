Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов, министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов и глава Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-лейтенант Мадат Гулиев в четверг провели расширенное совещание в Гяндже с членами и руководством следственно-оперативной группы, созданной в связи с известными событиями в этом городе, заслушали отчеты о проделанной работе.

Об этом говорится в сообщении МВД.

Были арестованы девять человек, совершивших в Гяндже кровавое преступление.

Главы госструктур дали дополнительные поручения по интенсификации следственных действий для установления и поимки других участников преступления, усилению оперативно-розыскных мероприятий.

После совещания Гаралов, Усубов и Гулиев приняли участие в траурной церемонии по погибшим офицерам полиции — полковнику полиции Ильгару Балакишиеву и полковник-лейтенанту полиции Самеду Аббасову.

По поручению Президента Азербайджана они выразили соболезнования главы государства семьям и близким погибших.

Minval.az