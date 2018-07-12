Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров и министр обороны Закир Гасанов встретились с государственным секретарем США Майком Помпео и министром обороны Джеймсом Мэттисом в Брюсселе.

Об этом сообщает «АзерТадж».

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