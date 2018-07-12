Получивший ранение во время пресечения незаконной акции в Гяндже сотрудник полиции Самир Байрамов рассказал новые подробности тех событий.

Как сообщает 1news.az, он заявил, что на его глазах один из протестующих вытащил большой, как меч, нож длиной около 50-60 сантиметров и напал на полковника-лейтенанта Самеда Аббасова.

«Когда я увидел, что его ударили ножом с криками «Аллаху акбар!», я побежал к преступнику, между нами было около 70-80 метров. Но по дороге пришлось вступить в рукопашную схватку с двумя лицами, которые пытались меня остановить, я нанес одному из нападавших удар. Кто-то пнул меня, я упал, но не растерялся и продолжал борьбу. Именно в этот момент я получил ножевое ранение в ногу. Мне помогли рядовые гянджинцы – три человека на машине отвезли меня в больницу, при этом один из них снял брючный ремень и перевязал мне ногу, чтобы я не истек кровью.

В больнице я увидел раненых офицеров Ильгара Балакишиева и Самеда Аббасова, они лежали на носилках все в крови. У Ильгар муаллима вся левая часть груди была в крови, ему делали массаж сердца, у Самед муаллима тоже была в крови вся левая сторона, там, где сердце», — рассказал С.Байрамов.

Он заявил, что террористы никогда не смогут причинить вред Азербайджану и будут уничтожены на корню.

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