В январе-июне 2018 года в Азербайджан было ввезено 9 588 автомобилей.

Согласно сообщению, размещенному на сайте Государственного таможенного комитета, это на 6 105 ед. или в 2,75 раза больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

60 из ввезенных автомобилей – транспортные средства, предусмотренные для перевозки 10-ти и более человек, включая водителя, 8 485 – легковые автомобили, предусмотренные в частности для перевозки пассажиров, и другие моторные транспортные средства, 978 – грузовые автомобили, 65 – автомобили спецназначения.

Minval.az