Министерство труда и социальной защиты населения АР (МТСЗН) остановит выдачу адресно-социальной помощи семьям, незаконно получавшим пособия.

Об этом, как сообщает Spuitnik Азербайджан, заявил глава ведомства Сахиль Бабаев, выступая на заседании рабочей группы министерства по обеспечению прозрачности в области соцобеспечения.

И наоборот, адресную социальную помощь начнут получать те, кто до сих пор не имел подобной возможности.

По словам министра, в некоторых случаях сделка дельцов с гражданами, обращающимися для получения адресно-социальной помощи, несмотря на наличие электронной системы, негативно сказывается на всем механизме назначения этой помощи. Также предвзятое отношение работников отделений, оценивающих материально-бытовые условия граждан, обратившихся за помощью государства, становится предметом недовольства.

В связи с этими и другими фактами в течение последних двух месяцев были проведены проверки, по итогам которых, освобождены от должности 11 начальников районных отделов Фонда социальной защиты населения.

В настоящее время в Азербайджане адресно-социальную помощь получают 54 тысячи семей, или 213 тысяч человек. В среднем каждой семье выделяется около 178 манатов.

Это семьи, где имеются люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, семьи беженцев и вынужденных переселенцев и другие. В настоящее время 21 тысячу трудоспособных семей планируется привлечь к программе самозанятости.

Minval.az