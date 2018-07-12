Азербайджан будет импортировать картофель и оливковое масло из провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

Как сообщает агентство Синьхуа, соответствующая договоренность достигнута на международном форуме по сотрудничеству в продовольственной сфере, прошедшем в в Ланьчжоу — административном центре провинции Ганьсу.

Заместитель председателя правления ОАО «Закупки и снабжение продовольственными товарами» Эльшан Асадов отметил, что развитие сельского хозяйства в рамках инициативы «Один пояс, один путь» представляет общий интерес.

По его словам, Азербайджан намерен экспортировать органические продукты из Китая, а также воспользоваться сельскохозяйственными технологиями, инвестициями и опытом Китая.

Minval.az