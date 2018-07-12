Скончалась супруга актера Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Кязыма Абдуллаева Нина Абдуллаева.

Как сообщили АПА в театре, Нина Абдуллаева скончалась 12 июля после продолжительной болезни.

Отметим, лев по кличке Кинг, который жил у Нины Абдуллаевой (Берберовой) снимался в таких фильмах, как «Лев ушел из дома», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Девочка, мальчик и лев».

В 80-е годы семья Берберовых была известна не только в Баку, но и во всем СССР. Про эту семью снят ряд документальных фильмов.

По желанию Нины Берберовой и ее дочери Евы Берберовой лев был привезен в их дом из Бакинского зоопарка. Вскоре лев стал сниматься в фильмах.

Во время съемок фильма «Приключения итальянцев в России» милиционеры застрелили Кинга, когда он напал на студента Валентина Маркова. После проката за границей фильм получил мировую славу. По желанию детей Нина Берберова приводит домой львенка, которого они прозвали Кинг Второй. Потерявшая в 1978 году мужа Н.Берберова переживает еще одну трагедию. 24 ноября 1980 года Кинг Второй напал на женщину и растерзал ее 14-летнего сына Романа. Н.Берберова лечилась от тяжелой травмы головы долгие годы, с 1980 года до конца своей жизни. Спустя некоторое время она вышла замуж за актера Кязыма Абдуллаева и родила двух детей.

Прощание с покойной состоится сегодня в 14.00 по адресу ул.Т.Алиярбекова дом 27.

Нина Абдуллаева будет похоронена на кладбище «Волчьи ворота».

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