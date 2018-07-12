Командир воздушного судна авиакомпании British Airways, летевшего из Лондона в Мумбаи, в связи с отказом левого двигателя, принял решение об экстренной посадке в Международном аэропорту Гейдар Алиев. В связи с этим, утром 12 июля в 05:52 в аэропорту была объявлена тревога.

В пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев Minval.az сообщили, что на борту лайнера Boeing-777, выполнявшего рейс BAW-199, из столицы Великобритании в индийский город Мумбаи, находилось 214 человек (197 пассажиров и 17 членов экипажа).

В связи с объявленной тревогой, в аэропорту были приведены в готовность все аварийно-спасательные службы. Самолет благополучно приземлился в 06:29, пострадавших нет.

Пассажиры размещены в транзитной зоне аэропорта, им предоставлено питание и напитки.

Отметим, Международный аэропорт Гейдар Алиев оснащен самым современным навигационным и наземным оборудованием. По этой причине авиакомпании в случае возникновения форс-мажорных ситуаций в воздушном пространстве региона выбирают именно бакинский аэропорт.

Minval.az