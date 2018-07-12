Бакинское транспортное агентство распространило информацию в связи с произошедшей в Баку аварией автобуса.

Сегодня утром на 21-м километре автомагистрали Баку-Газах грузовой автомобиль с государственным номерным знаком 90-OJ-802 столкнулся с пассажирским автобусом с государственным номерным знаком 10-TF-383.

«По предварительным данным, авария произошла из-за уснувшего за рулем водителя грузовика. Так, грузовик на высокой скорости столкнулся с двигающимся автобусом, в результате чего пассажирский автобус несколько раз перевернулся», заявили в агентстве.

По данным министерства здравоохранения, семь человек из 13 пострадавших размещены в Клинический медицинский центр, три – в больницу в поселке Алят, один – Республиканскую клиническую больницу. Еще двум оказана помощь на месте

Minval.az