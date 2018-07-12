Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 101 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Паравакар, Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, и на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Мунджуглу, Гаралар Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Кенгерли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гобу Дилагарда, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

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