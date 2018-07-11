Встреча глав МИД Азербайджана и Армении ожидается вечером 11 июля в Брюсселе.

Об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, это первая встреча глав МИД с участием сопредседателей МГ ОБСЕ после назначения нового главы внешнеполитического ведомства Армении.

Х. Гаджиев отметил, что основной темой встречи станет урегулирование нагорно-карабахского конфликта, будут проведены комплексные переговоры по всем направления. «На сегодняшний день вопрос встречи глав государств Азербайджана и Армении не стоит на повестке дня», — заявил Х. Гаджиев.

Minval.az