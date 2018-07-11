Официальный Баку считает политическим шоу решение сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройти военную службу на оккупированных территориях Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом сказал пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.

«Это политическое шоу. Этим актом режим Пашиняна пытается повысить свой рейтинг. Это еще раз показывает, что прохождение службы граждан Армении на территории Азербайджана является оккупацией азербайджанских территорий», — сказал Х.Гаджиев на брифинге в среду.

По его словам, подобный шаг «является неконструктивным и не может служить стабилизации региона».

Х.Гаджиев добавил, что дислокация внутренних войск Армении на оккупированных территориях Азербайджана «также служит эскалации напряженности».

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