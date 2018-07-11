Попытка организации беспорядков в городе Гянджа показывает, что имеются внешние силы, которых не устраивает развитие Азербайджана, заявил пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.

«События в Гяндже показали, что развитие Азербайджана, беспокоит не только Армению, но и некоторые другие внешние силы», сказал Х.Гаджиев на брифинге в среду, передает Интерфакс-Азербайджан.

По его словам, в то время как «Азербайджан находится в условиях войны, убийство офицеров полиции является предательством».

Как сообщалось ранее, накануне вечером при предотвращении несанкционированной акции в городе Гянджа (второй по величине город страны) погибли двое офицеров полиции — замначальник Главного управления полиции Гянджи, полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальник Управления полиции Низаминского района Гянджи, полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Акцию пыталась провести радикальная религиозная группа из 150-200 человек. Полиция предупредила участников акции о недопустимости ее проведения и призвала их разойтись. Однако, участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов.

По данным МВД было задержано 40 участников акции, они доставлены в отделение полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3, 228.4, 315.2 УК Азербайджана.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия с целью выявления и привлечение к ответственности всех организаторов и участников акции.

Ранее сообщалось, что акция проводилась в поддержку Юниса Сафарова, организовавшего покушение на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.

Minval.az