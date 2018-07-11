Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел и Служба Государственной Безопасности Азербайджана распространили совместное заявление.

В заявлении говорится:

«Как сообщалось ранее, 10 июля 2018 года группа религиозных радикалов в Гяндже пыталась грубо нарушить общественный порядок. Используя колюще-режущие и тупые предметы, они оказали сопротивление сотрудникам полиции, в результате чего погибли 2 полицейских. В результате решительных мер, общественный порядок в Гяндже был восстановлен, в целом в республике надежно охраняется стабильность и безопасность.

В результате принятых оперативно-следственных мер, в качестве подозреваемых в совершении кровавого преступления установлены две личности – ранее судимый за убийство и разбой Беюккишиев Рашад Мамедали оглу (1988 г.р.) и Гасымов Фаррух Хагани оглу (1988 г.р.). В настоящее время ведутся интенсивные поиски подозреваемых.

Просим граждан, знающих место, где скрываются указанные лица (фотографии прилагаются), звонить на Службу «102» МВД, а также по городским номерам Баку (012) 590-93-31; (012) 590-94-31; (012) 492-73-96, и номерам Гянджи (012) 590-61-14; (012) 590-61-15; 256-07-73; 256-75-09.

Minval.az