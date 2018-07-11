Стоимость азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на $0,92 или 1,16% и составила $80,36 за баррель.
Стоимость азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на $0,92 или 1,16% и составила $80,36 за баррель.
Дата: 2018/07/11 10:09
Раздел: Азербайджан, Экономика
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