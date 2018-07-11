Как уже сообщалось, вчера в Гяндже во время разгона несанкционированной акции произошло противостояние между полицией и протестующими.
В ходе противостояния были убиты двое полковников полиции. Момент убийства одного из них попал на камеру.
Как уже сообщалось, вчера в Гяндже во время разгона несанкционированной акции произошло противостояние между полицией и протестующими.
В ходе противостояния были убиты двое полковников полиции. Момент убийства одного из них попал на камеру.
Дата: 2018/07/11 9:14
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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