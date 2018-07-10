Президент Азербайджана Ильхам Алиев  по приглашению генерального секратаря НАТО Йенса Столтенберга прибыл в столицу Бельгии Брюссель для участия в саммите альянса.

Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.

Minval.az