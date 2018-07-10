Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению генерального секратаря НАТО Йенса Столтенберга прибыл в столицу Бельгии Брюссель для участия в саммите альянса.
Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению генерального секратаря НАТО Йенса Столтенберга прибыл в столицу Бельгии Брюссель для участия в саммите альянса.
Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.
Дата: 2018/07/10 23:50
Раздел: Азербайджан, Важно
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