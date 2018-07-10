Во-вторник, 10 июля, в Гяндже убиты два полковника полиции при разгоне незаконной акции протеста.

Как сообщает Minval.az, об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности Азербайджана.

«10 июля около 20 часов вечера группа лиц (около 150-200 человек), являющихся сторонниками радикального религиозного течения, пыталась грубо нарушить порядок на площади перед зданием ИВ г.Гянджа», — говорится в сообщении.

Согласно информации, «участники противоправных действий, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, исполнявших свои служебные полномочия, оказали сопротивление блюстителям порядка с применением тупых и колющих-режущих предметов».

«В результате решительных мер полиции их противоправные действия были пресечены, 40 лиц были задержаны и доставлены в ГУП Гянджи, другие разбежались.

Благодаря оперативным мерам порядок в центре города был полностью восстановлен примерно за 30 минут.

С сожалением отмечаем, что при пресечении противозаконных действий от травм, нанесенных радикальными лицами, стали шехидами двое офицеров полиции — замначальника ГУП Гянджи полковник полиции Ильгар Балакишиев и замначальника Низаминского РУП полковник-лейтенант полиции Самед Аббасов», — отмечено в сообщении.

По факту в Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3 и 228.4 УК АР.

Правоохранительными органами проводятся необходимые следственные меры и оперативно-розыскные действия по привлечению к ответственности всех участников и организаторов преступления.

Minval.az